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Dünya
AA 17.08.2026 12:47

İran: ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunmuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir "60 günlük süre" veya ültimatom bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi.

İran: ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunmuyor

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Bekayi, mutabakat metninde "60 günlük süre" başlığı altında herhangi bir hüküm bulunmadığını belirterek, İran'ın politikalarını baskı, ültimatom veya zaman sınırı altında belirlemediğini ifade etti.

Bekayi, mutabakatta öngörülen 60 günlük dönemin bir ültimatom olmadığını, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer faaliyetleri konu alan iki başlık altındaki görüşmelerin yürütülmesi için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi.

Mutabakatın imzalanmasının ardından ABD'nin yalnızca birkaç hafta içinde metni açık şekilde ihlal ettiğini söyleyen Bekayi, bu nedenle görüşmelerin başlamadığını, görüşmeler başlamadığı için de 60 günlük sürenin geçerliliğinin kalmadığını ifade etti.

ABD ile İran arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden 60 gün geçti.

Tahran, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması için bazı şartlar öne sürerken, Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik tedbirleri ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz gündemdeki yerini koruyor.

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