Galatasaray Zaha ile kazandı

Galatasaray ile Kasımpaşa RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Galatasaray karşılamanın ikinci yarısında bulduğu golle maçtan galip ayrıldı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33 ve 51. dakikalarda Zaha kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 54. dakikada Omeruo attı.

Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürerek 31 puana yükseldi.

Ligde iki maç sonra kaybeden Kasımpaşa bu sezon üçüncü yenilgisini aldı. Kemal Özdeş'in öğrencileri haftayı 18 puanla kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Üst üste 10’uncu galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 10’uncu galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 39'uncu kez karşılaştı

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25’ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi.

[Fotoğraf: AA]

Muslera sakatlandı oyuna devam edemedi

Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera müsabakanın 55. dakikasında ceza sahası içine sol taraftan giren Mamadou Fall ile çarpıştı.

Bu pozisyon sonrasında sol kolundan sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi. Deneyimli kalecinin yerine 60. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi.

Günay böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına da çıkmış oldu.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.

GOL - 33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-0.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - 51. dakikada Ziyech’in ara pasında kale önünde Icardi topuk pasıyla arkaya bıraktı. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Pozisyonu takip eden Zaha’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

GOL - 54. dakikada sol köşeden Aytaç’ın kullandığı kornerde ön direkte Omeruo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Kerem’in yaptığı ortada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral.

Galatasaray: Muslera (Dk. 60 Günay Güvenç), Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan (Dk. 75 Oliveira), Torreira, Ziyech (Dk. 60 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 82 Barış Alper Yılmaz), Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 85 Saddiki), Gomis (Dk. 71 Yasin Özcan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+7 Erdem Çetinkaya), Fall, Ngoy.

Goller: Dk. 33 ve 51 Zaha (Galatasaray), Dk. 54 Omeruo (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 21 Fall, Dk. 65 Winck, Dk. 90+5 Saddiki (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Boey, Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)