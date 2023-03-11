Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan Galatasaray, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: NEF
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Yasin Özcan, Donk, Tirpan, Malsa, Fall, Hajradinovic, Chouiar, Koita.
Sarı kart: Dk. 44 Malsa (Kasımpaşa)
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