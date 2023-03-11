Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan Galatasaray, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

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Stat: NEF

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Yasin Özcan, Donk, Tirpan, Malsa, Fall, Hajradinovic, Chouiar, Koita.

Sarı kart: Dk. 44 Malsa (Kasımpaşa)