Bournemouth, geçen hafta Manchester United'ı 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek tarihi bir galibiyet alan Liverpool'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 28. dakikada Philip Billing'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bournemouth bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Liverpool 42 puanda kaldı.