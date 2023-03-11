Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool deplasmanda tek golle yenildi
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.
Bournemouth, geçen hafta Manchester United'ı 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek tarihi bir galibiyet alan Liverpool'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 28. dakikada Philip Billing'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bournemouth bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Liverpool 42 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Liverpool İngiltere
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