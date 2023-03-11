Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, TSF Başkanı Gülkız Tulay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, depremzedelere satranç takımı hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Tulay, projenin asıl hedefinin satrancı kullanarak depremzede çocukların iyileşmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Tulay, projeye ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

"Projenin kapsamı, yurtlardaki gençlere satranç sporunu tanıtmak, ilerleyen dönemde satrancı öğretmek ve satrancı iyileştirme anlamında bir araç olarak kullanmak. Projeye gönüllü antrenörlerimizle devam ediyoruz. Antrenörlerimizi, çocuklarımıza, gençlerimize nasıl yaklaşacakları konusunda psikolojik eğitime tabi tutuyoruz. Eğitim Kurulumuzun müfredat dahilinde proje devam ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Arıcıoğlu ise projenin depremzede çocuklar için çok anlam taşıdığını belirtti.

"Amacımız orada yaşanan tramvanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak. Müdürlük olarak biz de birçok projeyi hayata geçirdik. Sürekli çocuklarımızın yanında oluyoruz."

Gönüllü antrenörler, günün belirli saatlerinde depremzede çocuk ve gençlere satranç eğitimi verecek.

[Fotoğraf: AA]