Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Çekya'yı 16-4 yenerek üçüncü oldu.

Organizasyon 13 Mart Pazartesi günü sona erecek.