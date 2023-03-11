Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular bronz madalya kazandı
Estonya'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım bronz madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Çekya'yı 16-4 yenerek üçüncü oldu.
Organizasyon 13 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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