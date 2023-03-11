Federasyonun açıklamasına göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonaya 16 ilden toplam 181 sporcu katıldı.

İki gün süren şampiyonada 6 bin 193 puan toplayan Kayseri, Türkiye şampiyonu oldu. Eskişehir 3 bin 605 puanla ikinciliği, Bursa ise 2 bin 263 puanla üçüncülüğü elde etti.