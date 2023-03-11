Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Snowboard Şampiyonası Bursa'da yapıldı
[AA arşiv]
Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard Şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonaya 16 ilden toplam 181 sporcu katıldı.
İki gün süren şampiyonada 6 bin 193 puan toplayan Kayseri, Türkiye şampiyonu oldu. Eskişehir 3 bin 605 puanla ikinciliği, Bursa ise 2 bin 263 puanla üçüncülüğü elde etti.
Etiketler: Bursa
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