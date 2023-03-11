Antalyaspor ile Kayserispor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 33. ve 68. dakikalarda Haji Wright, 52. dakikada Fredy ile 90+7. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım filelerle buluşturdu.

Ligde iki maç sonra sevinen Antalyaspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 4 maça taşıdı. Kırmızı beyazlılar 28 puana yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

Ligin formda takımı Yukatel Kayserispor ise Antalya'da istediği sonuca ulaşmadı. 35 puanda kalan Çağdaş Atan'ın öğrencileri ligde 10. mağlubiyetini aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

GOL - 33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

GOL - 68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 3-0

[Fotoğraf: İHA]

73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.

GOL - 90+6. dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Emrecan Uzunhan, Bünyamin Balcı, Güray Vural (Dk. 89 Cemali Sertel), Veysel Sarı, Fernando (Dk. 89 Nakajima), Fredy (Dk. 76 Erdal Rakip), Ndao (Dk. 72 Ghacha), Ufuk Akyol, Wright (Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım), Larsson.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Arif Kocaman, Karimi (Dk. 16 Ramazan Civelek), Kemen (Dk. 76 Mensah), Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Ackah), Uzodimma, Campanharo, Cardoso (Dk. 46 Gavranovic), Mane (Dk. 65 Emrah Başsan), Thiam.

Goller: Dk. 33, 68 Wright, Dk. 52 Fredy, Dk. 90+7 Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Alfons Groenendijk: Harika bir takım performansı ile hak edilmiş bir galibiyet aldık

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan itibaren galibiyet için mücadele eden bir takımın sahada olduğunu dile getirdi.

Groenendijk, Fredy ve Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olduğunu anlattı.

"Harika bir takım performansı ile hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyi performans defansif sağlam duruşla başlar. Bunu başarabildik. Emrecan ilk 11'deki ilk maçı olmasına rağmen harika bir iş çıkardı. Ufuk Akyol da orta sahada her açığımızı kapattı. Larsson ve diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdi."

Groenendijk, takım olarak güzel bir galibiyete ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

"Gol yemeden 4 gollü galibiyet almak önemliydi. Geçen haftaki 3-1'lik mağlubiyetten sonra böyle bir dönüş yapmamız lazımdı. Hedefimiz deplasman karnemizi de düzeltmek. Adana Demirspor maçını kazanarak 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takımı tebrik ediyorum."

Çağdaş Atan: Yorgunduk, uykusuzluk da vardı

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından bu yana hiçbir şeyden sızlanmadan, mazeret göstermeden ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Bu karşılaşma için birkaç tane mazeret öne sürebileceklerini ifade eden Atan, savunmada oynayan 3 oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıktıklarını kaydetti.

Atan, maça iyi başladıklarını anlattı. Atan, 3 puanı alan Antalyaspor'u da tebrik etti.

"İlk 15 dakikada topun kontrolü bizdeydi. O anda Ali Karimi sakatlandı. Orta sahada formda ve lider oyuncularımızdandı. Yağmur ile Antalyaspor oyunu kontrolüne aldı ve öne geçti. Tepkisiz kaldık. Yorgunduk, uykusuzluk da vardı. Maalesef bir depreme yakalandık ve takım 2 gündür uykusuz. Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı. Şimdiye kadar çok iyi gelen oyuncularımızın bu hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlara fazla yüklenmek istemiyorum."