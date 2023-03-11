Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak.

"Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak."

Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak "Birlikte 1905" formasıyla çıkacak.



Birlikte 1905 formasını satın almak için https://t.co/TKJl4auvng pic.twitter.com/HI6LSeqYgu