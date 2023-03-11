Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galatasaray depremzedeler için özel formayla sahada olacak
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak.
"Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak."
Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak "Birlikte 1905" formasıyla çıkacak.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 11, 2023
Birlikte 1905 formasını satın almak için https://t.co/TKJl4auvng pic.twitter.com/HI6LSeqYgu
Etiketler: Galatasaray
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