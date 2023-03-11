Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiyespor-Kastamonuspor maçında depremzede çocuklara destek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor-GMG Kastamonuspor karşılaşması öncesi sahaya atılan top ve oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.
Fethiyespor taraftar grubu sosyal medya üzerinden, maça top ve oyuncaklarla gelinmesi duyurusu yaptı.
İlçe Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri top ile oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
[Fotoğraf: AA]
Saha kenarındaki oyuncakların toplanmasının ardından müsabaka başladı.
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