Fethiyespor taraftar grubu sosyal medya üzerinden, maça top ve oyuncaklarla gelinmesi duyurusu yaptı.

İlçe Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri top ile oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

[Fotoğraf: AA]

Saha kenarındaki oyuncakların toplanmasının ardından müsabaka başladı.