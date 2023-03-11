Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiği tişörtü ve tarihi maçlarda kullandığı raketi "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışlandı.

Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla projeye destekte bulunan Nadal, gönderdiği video mesajda, "Türkiye'de gerçekleşmiş olan büyük felakete istinaden bu raketi ve imzalı tişörtü göndermek istiyorum. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bu felaketten etkilenen ve ailelerini kaybeden insanlara yardımı dokunur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca gelirleri projeye bağışlanmak üzere Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi.