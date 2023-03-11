Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağcılar Çanakkale şehitleri için tırmanacak
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mart tarihlerindeki tırmanış, Bayramiç-Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek.
Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı'na 107 dağcı katılacak.
Faaliyette yer alacak tüm sporcuların, yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerektiği belirtildi.
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