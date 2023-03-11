Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Alanyaspor'u ağırlayacak
[AA arşiv]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen başkent ekibi, haftaya 22 puanla 16. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, bu maçta görev yapamayacak.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.
Etiketler: MKE Ankaragücü Alanyaspor Süper Lig
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