Okçuluk sporuna 41 yıl önce antrenör olarak hizmet etmeye başlayan Günay, bugüne kadar aralarında eski milli sporcu olan iki kızının da bulunduğu pek çok sporcu yetiştirdi. Eşi de eski okçuluk hakemi olan Günay, şimdi de torununun başarısı için mücadele ediyor.

Genç Milli Takım sporcusu 17 yaşındaki Defne Derebaşı'nın hem dedesi hem de antrenörü olan Günay, yıllardır hizmet ettiği okçulukta hem ailesinden hem şehirden birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Günay, şimdi de torununun antrenörlüğünü yaptığını belirtti. Günay, aralarındaki dede-torun ilişkisi bulunduğunu ama antrenmanların disiplin içinde yapıldığını dile getirdi.

"Yüzlerce başarılı okçu yetiştirdim. Ondan sonra çocuklarımızı yetiştirdik. Torunum Defne ile yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Torunumun annesi de başarılı bir sporcuydu. Rekorlar ve başarılarla Türk okçuluğuna hizmet verdik. Torunum Defne'nin Avrupa ikinciliği ve dünya beşinciliği var. İnşallah bundan sonra da güzel başarılar kazanır."

[Fotoğraf: AA]

Defne: Doğduğumdan beri bu camianın içindeyim

Defne Derebaşı da ailesinde herkesin okçuluk sporuyla ilgilendiğini, dedesi ve annesinin yanı sıra teyzesi, anneannesi, kardeşinin de okçuluk camiası içinde olduğunu anlattı.

Defne, annesi Deniz Günay Derebaşı ile teyzesinin uzun yıllar milli takımda Türkiye'yi temsil ettiğine dikkat çekti.

"Anneannem uzun yıllar hakemlik yaptı. Ben de doğduğumdan beri bu camianın içindeyim. 10 yıldır okçuluk yapıyorum. En büyük hedefim olimpiyatlara gidip madalya almak."

[Fotoğraf: AA]

Deniz Günay Derebaşı da Avrupa ile dünya üniversiteler şampiyonluğunun yanı sıra dünya üçüncülüğü bulunduğunu anlattı.

"2002'de aktif sporculuğu bıraktım. İki kızım da okçulukla ilgileniyor. Büyük kızım Defne genç milli takımda şu an. Okçulukta bayrağı kızıma devrettim. Defne ile ilerliyoruz bu yolda. Küçük kızım da 12 yaşında, o da okçuluk yapıyor. İnşallah başarılarının devamını göreceğiz."