Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Sakarya'da başladı
[Fotograf: AA]
Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde bulunan Epe Açık Turnuvaları, Sakarya'da başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10 ilden 187 sporcu katılıyor. 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcuların mücadele ettiği organizasyonun yarın sona erecek.
Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, aynı müsabakaların eş zamanlı olarak Ankara'da da yapıldığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Uzunay, organizasyonun bölgesel turnuvaların son ayağı olduğunu belirtti.
"Bu yaş kategorileri bizim altyapı kategorilerimiz. Bu kategorilerde milli takımımız bulunmamakta. 17 yaş altı milli takıma hazırlanmaları için bu organizasyonlar yapılıyor."
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