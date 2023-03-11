Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel, Sırbistan’da düzenlenen 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda 8 tur sonunda aldığı 6 puanla ikinci GM normunu almayı garantiledi. Ediz, 3. GM normunu alırsa Türkiye’nin 14. ve en genç GM'si olacak.

Aynı turnuvada mücadele eden dünyanın "en genç IM" unvanın sahibi Yağız Kaan Erdoğmuş da Ediz Gürel gibi dünyanın en genç GM’si olma yolunda ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda genç milli satranç sporcularının gösterdikleri performans ile gurur duyduklarını ifade etti.

[Yağız Kaan Erdoğmuş]

Tulay, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında genç milli sporcuların "başarıdan başarıya koştuğunu" aktardı.

"Katıldığımız her şampiyonadan madalyalar, kupalar ve derecelerle dönüyoruz. Altyapımızı son yıllarda çok güçlendirdik. Satrançta dünyanın yıldız sporcularını yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Türkiye'yi Sırbistan'da 33 sporcu temsil ediyor

Sırbistan’ın Vrnjacka Banja kasabasında düzenelen 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasında 379’u unvanlı olmak üzere 497 sporcu hamle yapıyor.

Şampiyonada Türkiye'yi 33 sporcu temsil ediyor. 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda dereceye giren 23 sporcu 2023 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak.

Satranç sporcusunun elde edebileceği en üst derece olan GM unvanına sahip Türkiye'de 13 sporcu bulunuyor.