Türkiye Atletizm Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada Karamarinov, Türkiye ve komşusu Suriye’de binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve evsiz kaldığı depremlerden bir ay sonra gerçekleşen müsabakalara ilişkin, "Şampiyona Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin gölgesinde gerçekleşti. İlk düşüncemiz ve önceliğimiz bu doğal trajedinin kurbanlarını anmak ve onurlandırmaktı." ifadelerini kullandı.

Organizasyon komitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve yetkililerinin deprem bölgesinde aileleri, arkadaşları olmasına rağmen çok zor koşullarda şampiyonayı organize etmek için "muhteşem bir iş çıkardığını" aktaran Karamarinov, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye için son derece duygusal bir zamanda bu şampiyonanın düzenlenmesinde yerel olarak emeği geçen herkesi kişisel bağlılıklarından dolayı alkışlamak ve Avrupa Atletizm Birliğinin sporumuz adına yapılan fedakarlıkları asla unutmayacağını söylemek isterim.

[Fotoğraf: AA / Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov]

Şampiyonanın en dokunaklı anlarından biri, Türkiye’nin kendi atleti Tuğba Danışmaz’ın kadınlar üç adım atlamada ulusal rekorla altın madalya kazanmasıydı.

Böyle bir travmanın ortasında yer alan ev sahibi sporcular arasında erkekler 60 metre müsabakasında Kayhan Özer de vardı. Felaketten sonraki ilk hafta Özer antrenman yapmadı ve bu süre zarfında şampiyonada yarışmayı planlamadı ancak kısa süre sonra yeniden düşündü. 'Ülke için döneceğim, arkadaşlarım için koşacağım' dedi.

Sporcular, üye federasyonlar, seyirciler ve uluslararası medyanın depremlerde hayatını kaybedenlere karşı gösterdikleri dayanışma ve destek de şampiyonanın unutulmayan hatıralarından oldu. Türk halkının bu zor şartlara rağmen uluslararası müsabakadaki sıcaklığı da unutulmayacaktır."