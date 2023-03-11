Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışlar; erkekler ve kadınlarda olmak üzere büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yarışlara Ordu, Trabzon Rize ve Artvin'den 9 kulüpten 52 sporcu katıldı.

Organizasyonda en az 5 düz ve 2 ters kapı geçtikten sonra final mücadelesinde kategorilerinde derece yapanlara madalya verildi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışma sonucunda yapılan testlere göre, teknik kurul tarafından milli takım kampına davet edilen sporcular da belirlendi.