Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarında 26 verimlilik puanına ulaşan Deck ve Moneke, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Deck, Real Madrid'in sahasında 95-91 kazandığı Valencia maçında 18 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Moneke ise Monaco'nun deplasmanda Cazoo Baskonia'yı 102-93 yendiği karşılaşmada 14 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.

İki oyuncu da kariyerlerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.