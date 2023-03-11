Galatasaray ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Zaniolo'dan ilk maç ilk gol

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü yeni transferi Nicolo Zaniolo 57. dakikada kaydetti.

23 yaşındaki İtalyan forvet sarı kırmızılı forma ile ilk resmi maçında ilk golünü atma başarısı gösterdi.

14. maçlık tarihi seri

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 9’a çıkartan liderlik Galatasaray 60 puana yükseldi. Sarı kırmızılılar, üst üste 14. maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Lider, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.

[Fotoğraf: AA]

Gol anonsu "Muhammed Zaniolo"

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anılarak "Muhammed Zaniolo" anonsu yapıldı.

Galatasaray'da Victor Nelsson mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 13. yenilgisini alarak 25 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

33. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Günay Güvenç son anda topu yandan kornere çeldi.

40. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahasına giren Hajradinovic'in ikinci vuruşunda ise kaleci Muslera topa sahip oldu.

41. dakikada soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında, ön direkte Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu üstten kornere attı.

45. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - ZANIOLO ATTI - 57. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Zaniolo, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

59. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: NEF

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Torreira (Dk. 72 Berkan Kutlu), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 90 Gomis).

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 73 Hadergjonaj), Donk, Tirpan (Dk. 82 Aytaç Kara), Malsa (Dk. 73 Gholizadeh), Fall, Hajradinovic, Chouiar (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Koita (Dk. 82 Ali Sühan Demirel).

Sarı kartlar: Dk. 44 Malsa, Dk. 50 Tirpan (Kasımpaşa) Dk. 47 Torreira, Dk. 75 Nelsson, Dk. 90+4 Zaniola (Galatasaray)

Gol: Dk. 57 Zaniolo (Galatasaray)