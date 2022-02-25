İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonunun son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek.

Galatasaray'ın rakibi belli olacak

Temsilcimiz Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere), son 16 turunda mücadele edecek.

Bugün (25.02.2022) gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Kupa 2'de torbalar

Seri başı takımlar: Galatasaray, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Frankfurt, Kızılyıldız, Leverkusen, West Ham

Seri başı olmayan takımlar: Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Braga, Barcelona, Real Betis

Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Konferans Ligi'nde son 16 turu torbaları

Seri başı olanlar: LASK Linz, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes, Basel

Seri başı olmayanlar: Bodo / Glimt, Marsilya, PSV Eindhoven, Partizan, Leicester City, Slavia Prag, Vitesse, PAOK