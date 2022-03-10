Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı.

E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan sarı kırmızılı ekip doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Sergino Dest, Eric Garcia, Ronald Araujo, Jordi Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis Depay.

Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed.