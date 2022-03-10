Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile Camp Nou'da karşılaştı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien yönetti.

Sarı kırmızılı takım İspanya'dan umutlu döndü. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray bu sezon Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım oldu.

Galatasaray'da Gomis'in 77. dakikada filelere gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Organizasyonda çeyrek finale kalacak takım, 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

Domenec Torrent yönetimnde bir ilk

Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Galatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde daha önce çıktığı 8 maçta da kalesinde gol görmüştü.

[Fotoğraf: DHA]

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı.

E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan sarı kırmızılı ekip doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.

E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay'ın şutunu Galatasaray savunması önledi.

15. dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti. 27. dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi. [Fotoğraf: DepoPhotos] 36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti. 39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Depay'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada ceza sahası dışından Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Jordi Alba'nın kale önüne ortasında kaleci Pena çıkarak tehlikeyi önledi.

54. dakikada uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kerem, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Önündeki ilk rakibini geçtikten sonra topu ayağında tutmayı başaramayan sarı-kırmızılı futbolcu, önemli bir ataktan yararlanamadı.

56. dakikada gelişen Barcelona atağında, ceza sahasında kaleye yakın bir bölgede Traore'nin vuruşunda, top auta gitti.

57. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında Busquets'in kafa vuruşunda, kaleci Pena topu bir kez daha kornere gönderdi.

[Fotoğraf: Reuters]

62. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında defansın uzaklaştırdığı topa Jordi Alba ceza sahası dışından yerden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada De Jong'un ceza sahası çizgisi dışından sert vuruşunda top, kaleci Pena'nın ellerinde kaldı.

72. dakikada ceza sahası çizgisine kadar gelen Traore'nin vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Barcelona yarı alanında topla buluşan Gomis, rakibini ekarte ederek güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fransız hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Stat: Camp Nou.

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu.

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo (Dk. 46 Gerard Pique), Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez (Dk. 46 Sergio Busquets), Pedri Gonzalez, Memphis Depay (Dk. 61 Pierre Aubameyang), Adama Traore (Dk. 80 Luuk de Jong), Ferran Torres (Dk. 46 Ousmane Dembele).

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli (Dk. 79 Alexandru Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Ryan Babel (Dk. 68 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Bafetimbi Gomis).

Sarı kartlar: Dk. 30 Berkan Kutlu, Dk. 77 Taylan Antalyalı (Galatasaray) Dk. 35 Memphis Depay, Dk. 89 Jordi Alba (Barcelona)