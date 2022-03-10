Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Didier Ndong ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
"Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."
Malatya ekibi, sezon başında Gabon Milli Takım oyuncusu olan ve Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dijon FCO forması giyen Ndong'u kiralık olarak satın alma opsiyonlu transfer etmişti.
Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 10, 2022
Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/Yn4MRIokwf
Etiketler: Süper Lig Transfer Haberleri Yeni Malatyaspor
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