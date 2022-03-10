Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

"Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Malatya ekibi, sezon başında Gabon Milli Takım oyuncusu olan ve Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dijon FCO forması giyen Ndong'u kiralık olarak satın alma opsiyonlu transfer etmişti.