Beşiktaş'ta Cyle Larin, suskun kaldı. Geçen yıl başarılı oyunuyla şampiyonluğun mimarlarından olan Kanadalı futbolcu, bu sezon bekleneni sergileyemiyor.

Geçen sezon 28 haftalık süreçte rakip fileleri 13 defa sarsan Larin, 4 kez de arkadaşlarına asist yaparak 17 gole katkı sağlamıştı. Bu sezon aynı süreçte 6 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 1 asist üretebildi.

Cyle Larin yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle geçen sezona oranla daha az süre aldı.

2020-2021 sezonunun ilk 28 haftasında sadece 1 maç kaçıran Kanadalı futbolcu, bu yıl ise 7 maçta formasından uzak kaldı. Geçen sezon bu süreçte bin 787 dakika sahada kalan Larin, bu yıl BİN 343 dakika süre aldı.

Larin, sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle formasını da Kenan Karaman'a kaptırdı. Teknik direktör Önder Karaveli’nin, Kanadalı futbolcuyu Galatasaray derbisinde de yedek bırakması bekleniyor.