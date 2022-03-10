Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonsporlu Marek Hamsik Slovakya'ya gitti
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsültasyon amacıyla ülkesine gitti.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır."
Hamsik, ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Bu karşılaşmadan sonraki dönemde 6 lig maçında forma giyemeyen Slovak oyuncu, sadece 25. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçının son 19 dakikasında oyuna dahil olmuştu.
Marek Hamšík’in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 10, 2022
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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