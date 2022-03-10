Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig haricindeki tüm müsabakalar bir hafta ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.
Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.
Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.
Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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