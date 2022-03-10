Chelsea üzerinde kara bulutlar dağılmış değil. Bir döneme damga vuran İngiliz ekibinin geleceği konusunda bilinmezlikler sürüyor.

Abramovich'in varlıkları donduruldu

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıkları donduruldu. İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemleri yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımları uygulandı.

"Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri."

Chelsea'nin maçlarına ve personele ödeme yapmasına izin verildi

Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin önüne geçildi. Bu gelişme üzerine Chelsea'nin satışı da durduruldu.

İngiltere spor bakanı Nadine Dorries, Avrupa ve Dünya futboluna zarar vermemek için hükumetin özel bir lisans ile Chelsea'nin maçlarına ve personele ödeme yapmasına izin verildiğini söyledi.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.