Gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw.

Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile mukavele imzalamak istediği ancak diğer seçeneklerle de de görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

Jesus, Bielsa ve Daniel Farke de listede

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer teknik direktörler Jorge Jesus ve Marcelo Bielsa. Adı listeye yazılan son isim ise Daniel Farke.

Başkan Koç'un öncelikli isimler ile son noktayı koyamadığı taktirde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Krasnodar'dan ayrılan Farke ile anlaşabileceği belirtiliyor.

Camiada kabul görecek tartışmasız bir teknik direktörle mukavele imzalamayı hedefleyen sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi hata yapmak istemiyor.

Kim Min-Jae dev kulüplerin radarında

Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae, Avrupa'nın gözde kulüpleri taarafından izleniyor.

Koreli stoperi, Premier Lig'den Arsenal ile Tottenham, İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Atletico Madrid takip ediyor.

Uzun süredir Avrupa kulüplerinin maçlarını takip ettiği bilinen Kim Min-Jae'ye, Arsenal ve Juventus resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.