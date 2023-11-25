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Spor
TRT HABER / AA 25.11.2023 18:45

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor
[Fotograf: İHA]

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

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Mücadeleyi TRT Radyo 1 naklen takip edebilirsiniz...

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

GOL - 37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima, Efecan Karaca, Janvier, Fer, Sisto, Balkovec, Eduardo, Oğuz Aydın

Goller: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 Mertens (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 38 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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