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Spor
AA 25.11.2023 17:04

Atıcılıkta milli sporcu Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı

Atıcılıkta Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi. Organizasyonda trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Atıcılıkta milli sporcu Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti.


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