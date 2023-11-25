Atıcılıkta milli sporcu Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti.
OĞUZHAN TÜZÜN TRAP SÜPER FİNALİ ŞAMPİYONU— Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (@taf_1923) November 25, 2023
18-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde yapılmakta olan ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Finali Trap Süper finalinde yarışan milli sporcumuz Oğuzhan TÜZÜN Altın madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/QQW8ay6kgI