Konyaspor 8 maç sonra sevindi

Konyaspor ile Kasımpaşa MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Konyaspor 64. dakikada Cikalleshi ve 77. dakikada Guilherme'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de 8 maç sonra kazanan Konyaspor kötü gidişatına "dur" dedi. Ligde üçüncü galibiyetini alan yeşil-beyazlı ekip puanını 13'e yükseltti.
Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muriç'in vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada Olviera'nın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Oğuz'un vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.
32. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Bernardoni'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Ahmet Oğuz'un pasında, ceza sahasında topla buluşan Robert Muriç'in şutu kaleci Gianniotis kale alanında kontrol etti.
57. dakikada Fall'ın taç atışında topla buluşan Claudio Winck'in ceza sahası önünden şutu kale direğinin dibinden auta gitti.
64. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Moreno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topa ayak koyan Cihalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
71. dakikada Cicildau'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından auta gitti.
76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Prip'in çaprazdan şutunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.
77. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası önünden şutunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira (Dk. 60 Cikalleshi), Muriç (Dk. 64 Prip), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 N'Zonzi), Cicaldau (Dk. 80 Calvo), Moreno (Dk. 86 Yasir Subaşı).
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy (Dk. 67 Ben Ouanes), Hajradinovic, Da Costa, Aytaç Kara (Dk. 68 Gomis).
Sarı kart: Dk.45 Gökhan Gül (Kasımpaşa)
Goller: Dk. 64 Cikalleshi, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)