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Spor
TRT HABER / AA 25.11.2023 15:28

İstanbulspor iki golle nefes aldı

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek 4 maç sonra kazandı.

İstanbulspor iki golle nefes aldı
[Fotograf: DHA]

İstanbulspor ile Hatayspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

İstanbulspor, 26. dakikada Loshaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 48. dakikada Dadashov'un penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 1-1.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü Mamadou 78. dakikada filelerle buluşturdu ve maçı 2-1 kazandı. Öte yandan Hatayspor'un 90+1. dakikada Kerem Alıcı ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 

İstanbulspor bu galibiyetle kötü gidişatına son verdi. Ligde ikinci galibiyetini 4 maç sonra elde eden sarı siyahlılar puanını 8'e yükseltti.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise ligdeki dördüncü yenilgisini alarak 17 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Atakaş Hatayspor gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Ghoulam'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda, kaleci Jensen ayağıyla gole engel oldu.

GOL - 26. dakikada İstanbulspor öne geçti. Vorobjovas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Hatayspor savunmasında Cengiz Demir kontrol edemedi. Topu çelen Emir Kaan Gültekin'in şutu, kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Sağ çaprazda Kenio'nun vuruşunda da direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Loshaj, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Hatayspor gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Ghoulam'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Strandberg'in gelişine yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Dadashov'un derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Lamkel Ze, Simon Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı omuz darbesiyle yerde kalınca Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 48. dakikada Hatayspor maçta dengeyi yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Dadashov, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturdu. 1-1

57. dakikada İstanbulspor ikinci gole çok yaklaştı. Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Muammer Sarıkaya'nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top Erce Kardeşler'den oyun alanına döndü. Topu kontrol eden Loshaj'ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, bu kez topu kornere çeldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 78. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Ethemi'nin penaltı noktasına doğru ortasında ön direkte Mamadou topa dokundu. Kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu iyi takip eden Mamadou yaptığı ikinci vuruşla dar açıdan topu ağlarla buluşturdu. 2-1

87. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Lamkel Ze'nin uzak direğe ortasında Rivas topu kafayla içeriye çevirdi. Altıpas içinde müsait pozisyondaki Hodzic'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 84 Racine), Ndao (Dk. 61 Ethemi), Kenio (Dk. 73 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 84 Traore).

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 62 Oguzhan Matur), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Rivas), Matondo (Dk. 86 Görkem Sağlam), Dele-Bashiru (Dk. 85 Hodzic), Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 73 Aburjania), Dadashov.

Goller: Dk. 26 Loshaj, Dk. 78 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 48 Dadashov (penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ghoulam, Dk. 77 Kilama, Dk. 90+7 Dadashov (Atakaş Hatayspor), Dk. 46 Deli, Dk. 77 Loshaj (İstanbulspor)

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