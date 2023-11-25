Bakan Bak: Gençlerimize güveniyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 3. İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Bak, hayatın bir mücadele olduğuna vurgu yaptı.

"Biz çılgın Türkleriz, her şeyi yaparız. Türkiye Yüzyılı'nda gençler var, genç mühendisler var. Sadece Almanlar, Amerikalılar yapmaz, Türk mühendisleri yapar. En önemli şeylerden bir tanesi öz güven. Türk mühendisi, Türk bilim adamı yapar, bunu asla unutmayın. Hayatın enerjisi de bu. Hayat sizin neler yaptığınıza, enerjinize, yaşam tarzınıza bağlı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bak, Türkiye'nin geliştiğini anlattı.

"Ülkemiz gelişiyor. Güçlü bir Türkiye var. Biz çılgın Türkleriz, kendimize güveniriz. Enerjimiz yüksek, umudumuz var. Sayın Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü olacağız. Gençlerimize, mühendislerimize, doktorlarımıza, ihracatçılarımıza, iş adamlarımıza güveniyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. İnovasyona devam, hayata, enerjiye ve bu ülkeyi sevmeye devam. Sizlere güveniyorum."

Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağını da hatırlattı.

"Futbolda da başarılar var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gençleşen milli takımımızı Almanya'da izlemeye devam ediyoruz. Voleybolcularımızı ve sporcularımızı olimpiyatlarda izlemeye devam ediyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bak, yurt dışında eğitim aldığı dönemle ilgili anılarını genç katılımcılarla paylaştı.

"İngiltere'de okurken Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul İl Başkanıydı. 'Bize lazım olan şeyleri al gel, doğru şeyleri öğren ve ülkene hizmet et' dedi. Buradayız ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra ödül kazanmayı hak eden takımlara ödüllerini Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte verdi.