Bakan Osman Aşkın Bak: Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Sibergöz-7" operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bak, Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmayacağını" vurguladı.
Bakan Bak, mesajında "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız!— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 25, 2023
Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. https://t.co/879fVHbLZK