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Spor
AA 25.11.2023 14:25

Bakan Osman Aşkın Bak: Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlediği "Sibergöz-7" operasyonu için polis teşkilatına teşekkür ederek, "Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak: Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Sibergöz-7" operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bak, Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmayacağını" vurguladı.

Bakan Bak, mesajında "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 kişi yakalandı
10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 kişi yakalandı


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Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Bahis
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