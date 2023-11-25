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Türkiye
TRT Haber 25.11.2023 08:18

10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahisin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 kişinin yakalandığını açıkladı.

10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik 10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz" açıklamasını yaptı.

Alt liglerde oynayan 2 futbolcu da yasa dışı bahis para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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