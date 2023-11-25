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Türkiye
DHA 25.11.2023 07:29

Ticari taksi bariyerlere çarptı

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazada taksi şoförü yaralandı.

Ticari taksi bariyerlere çarptı
[Fotograf: DHA]

Erhan Ağar yönetimindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ticari taksinin şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Ağar'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ticari taksi bariyerlere çarptı

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan ticari taksinin çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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