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Spor
TRT HABER / AA 25.11.2023 15:50

MKE Ankaragücü Gaziantep'te tek golle kazandı

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi.

MKE Ankaragücü Gaziantep'te tek golle kazandı
[Fotograf: AA]

Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

MKE Ankaragücü 45+2. dakikada Alper Uludağ'ın attığı golle mücadeleyi kazandı.

Ligde iki maç sonra kazanan MKE Ankaragücü dördüncü galibiyetini elde ederek 16 puana yükseldi.

Süper Lig'de iki maç sonra sekizinci yenilgisini alan Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe'in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu'nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.

GOL - 45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu'nun pasıyla buluşan Alper Uludağ'ın çektiği şut kaleci Nita'nın solunda ağlarla buluştu. 0-1.

MKE Ankaragücü ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou (Dk. 46 Riascos), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 46 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Tuna Türkmen), Erkan Bekiroğlu (Dk. 90+ Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovannis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou).

Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç  Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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