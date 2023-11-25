Galatasaray'da Mauro Icardi suskunluğu bozdu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol atamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Son 4 resmi müsabakayı boş geçen 30 yaşındaki yıldız, Corendon Alanyaspor maçının 37. dakikasında fileleri havalandırarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de suskunluğuna son verdi.

Süper Lig'de 11 gole ulaşan Mauro Icardi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü bulunuyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mertens bu sezon ligde golle tanıştı

Sarı-kırmızılıların Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında tabelayı değiştirmiş oldu.

Dries Mertens, mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha ağları sarsarak "double" yaptı. Tecrübeli futbolcu, maç sonrasında taraftarlarla yapılan galibiyet kutlamasında "üçlü" çektirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Zaha gollerine devam ediyor

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise tek golünü kaydetti. Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Davinson Sanchez sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında 79. dakikada yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Sahasında yenilmezlik serisi 23 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: AA]

Alanyaspor'u 3 maç sonra puansız uğurladı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

Sıradaki rakip Manchester United

Galatasaray, bir sonraki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.

A Grubu'nda önemli bir iddiası bulunan sarı-kırmızılılar, 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta İngiliz temsilcisiyle karşılaşacak.

"Cimbom" ilk maçta deplasmanda yendiği Manchester United karşısında galip gelerek grup ikinciliği iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

Alanyaspor'da kötü gidiş sürüyor

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.