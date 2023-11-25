Galatasaray evinde çok farklı

Galatasaray ile Alanyaspor, RAMS Park'ta karşılaştı. 40 binin üzerinde taraftarın önünde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip net bir oyun üstünlüğü kurdu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Icardi, 45. ve 59. dakikalarda Mertens ile 70. dakikada Zaha filelerle buluşturdu.

Ligdeki 11. galibiyetini alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı. Sarı kırmızılı ekip puanını 34'e yükseltti.

Ligde üst üste beşinci olmak üzere 7. yenilgisini alan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Galatasaray sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 23 maça çıktı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: AA]

Hakem Ali Şansalan sakatlandı

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, 54. dakikada sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Oyunu durdurarak kenara gelen Ali Şansalan’a ilk müdahale Galatasaray sağlık ekipleri tarafından geldi.

Sol adalesine sargı sarılan Ali Şansalan, tedavisi sonrası karşılaşmaya devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi. 57. dakikada sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakan Şansalan, yerini 4. hakem Yiğit Arslan'a bıraktı.

Ali Şansalan da 4. hakemi olarak karşılaşmaya devam etti.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu. 3-0.

GOL - 70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi. 4-0.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan (Dk. 57 Yiğit Arslan), Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Janvier, Fer (Dk. 81 Aliti), Sisto (Dk. 46 Novais), Balkovec, Eduardo (Dk. 46 Cordova), Oğuz Aydın.

Goller: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 38 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)