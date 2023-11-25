Hafif Sağanak Yağışlı 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.11.2023 19:25

Okan Buruk'tan dört değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Okan Buruk'tan dört değişiklik
[Fotograf: İHA]

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, 13. haftada RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.

"Cimbom" müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve milli takımlarda da süre alan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech'i dinlendirdi. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor
Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Kerem ve Abdülkerim dinlendirildi

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.

Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.

Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi.

Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.

Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ndombele ikinci kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.

Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Taraftarlardan İsrail'e tepki

Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.

Taraftarlar şehit teğmen Öztürkmen'i unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.

Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

ETİKETLER
Galatasaray Alanyaspor Süper Lig Okan Buruk
Sıradaki Haber
Manchester City ile Liverpool yenişemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
İzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandı
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı paylaşımı
19:50
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti
19:55
Kassam Tugayları: Esir takasını erteledik
19:02
FETÖ'den aranan eski hakim yakalandı
18:49
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "İnsani Krizler ve Çatışmalar Arasındaki Hakikat Objektifi" paneli
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz sözünü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz sözünü tuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ