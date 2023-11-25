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Spor
AA 25.11.2023 17:11

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları, Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları Afyonkarahisar'da başladı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarında 88 sporcu katılıyor.

Teknik ve idari kontrolün ardından sporculara yarış brifingi verildi. Sporcular, bugün pistte antrenman ve sıralama turlarını gerçekleştiriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, bir haftadır hazırlandıkları yarışların ilk bölümünü bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Baysan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle parkurun ağırlaştığını dile getirdi.

"Bu parkur hala yarışa izin veriyor. Bugün, 88 sporcuyla antrenman ve sıralama turlarında start aldık. Yarışlar, çok çekişmeli ve keyifli geçiyor. Bugün bazı kategorilerde yarış da bitirmek istiyoruz. Yarın da inşallah, diğer kategorilerin yarışlarını tamamlayacağız. Afyonkarahisar'daki son yarışta şampiyonları belirleyeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Baysan, sporseverleri yarınki final yarışlarını izlemeye de davet etti.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise yarışlarda çocuk ve genç yarışçıların Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı pistte kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

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