Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kurulu, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplandı.

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıda yaptığı konuşmada kulüpte başlayan seçim sürecinin iç ve dış baskılarla kesintiye uğradığını dile getirdi:

"Bugün burada normalde Galatasaray'ımızın önünü açacak, yönetimde tazelenme sağlayacak bir seçimi icra edecektik. Ancak bu olmayınca süreci değerlendirmek için bu olağanüstü divan kurulu toplantısını koymak mecburiyetinde kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinde yer almış büyüklerimiz, Cumhuriyetinin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiası ve onun temsilcilerinin yeni kuşak temsilcileri olarak burada Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe ve hem dışa göstermek zorundayız. Bu konu çok nettir."

"Toplantıya katılıp Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim"

Seçimin yapılması için camianın profesyonelleri ile hukukçularının büyük bir mücadele verdiğini anlatan Derkan, "Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek durumdayız. Yönetimimizin de toplantıya katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan ancak mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıkları çerçevesinde salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.

Öte yandan kulüp üyeleri, olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor.