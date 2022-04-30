Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kayseri'deki maçlarda ev sahibinin üstünlüğü var

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.

Geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ve bu sezon İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten iki maç, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.