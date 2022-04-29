Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da seçim iptal oldu
İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu.
Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine başkan adayı Metin Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da seçim iptal.— TRT Spor (@trtspor) April 29, 2022
Ayrıntıları @trtspor muhabiri Erman Gönülşen aktardı. pic.twitter.com/QJ6UkwOIQ7
Ayrıntılar geliyor...
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