Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine başkan adayı Metin Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.

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