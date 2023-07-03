Galatasaray'ın forma ve stadyum sponsoru belli oldu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, stat isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonundan başlamak üzere Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandı.

2023-2024 futbol sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendi.

"Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 sezonu stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV'nin yüzde 36'sı olan 77 milyon 420 bin lira artı KDV Galatasaray Spor Kulübüne, yüzde 64'ü olan 136 milyon 180 bin lira artı KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."

Forma göğüs sponsoru da açıklandı

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, 2023-2024 futbol sezonunun ilk resmi maçından başlamak üzere Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Sixt rent a car Türkiye) ile 5 sezonluk reklam ve tanıtım sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme gereği Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ilk sezon için 195 milyon lira artı KDV ödeyecek.

"Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır."