Göztepeli Atınç Nukan, şampiyonluk için taraftardan destek istedi

Atınç Nukan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını dün gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atınç Nukan, çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini söyledi.

"Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz."