Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.07.2023 10:30

Göztepeli Atınç Nukan, şampiyonluk için taraftardan destek istedi

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, "Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Göztepeli Atınç Nukan, şampiyonluk için taraftardan destek istedi

Atınç Nukan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını dün gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atınç Nukan, çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini söyledi.

"Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz."


ETİKETLER
Göztepe
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İncire giden yol ‘İlekleme’
11:12
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist
11:04
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
11:20
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü
11:03
ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
10:47
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ