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Spor
AA 03.07.2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda toplamda 38 madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonya'nın Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden, 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

"3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum."


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