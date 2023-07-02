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Spor
TRT Haber 02.07.2023 20:33

Genç milliler dünya üçüncüsü

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu.

Genç milliler dünya üçüncüsü

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı takımı ABD ile karşılaştı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlandı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodunu 25-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 39-33 üstün gitti.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan milli takım, final periyoduna 56-46 önde girdiği maçtan 84-70 galip ayrıldı.

Millilerde Tan Yıldızoğlu 20 sayı, 8 asist, Berke Büyüktuncel 19 sayı, 5 asist, Özgür Cengiz 11 sayı, 5 ribaunt ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı, 11 ribauntla oynadı. ABD'de Dylan Harper'ın 15 ve Cody Williams'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İkinci kez dünya üçüncülüğü

ABD'yi deviren Ay-yıldızlı ekip, ikinci kez dünya üçüncüsü olmayı başardı. Milliler, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonanın finalinde ise Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Bakan Bak'tan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ABD'yi yenerek bronz madalya kazanan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

"Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri’ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."

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