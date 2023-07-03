Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.07.2023 10:35

Atletizmde Süper Lig ilk kademe yarışları İzmir'de başlayacak

Atletizm Turkcell Süper Lig’de ilk kademe yarışmaları 4-5 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek.

Atletizmde Süper Lig ilk kademe yarışları İzmir'de başlayacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kademe yarışlarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.

Organizasyonda kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor mücadele edecek.

İlk olarak 1988 yılında Atletizm 1. Ligi adıyla yapılan organizasyon bu sene 36. kez gerçekleşecek. Ligin final kademesi 5-6 Eylül'de Bursa’da yapılacak.

ETİKETLER
Atletizm
Sıradaki Haber
Göztepeli Atınç Nukan, şampiyonluk için taraftardan destek istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İncire giden yol ‘İlekleme’
11:12
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist
11:04
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
11:20
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü
11:03
ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
10:47
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ