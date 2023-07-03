Atletizmde Süper Lig ilk kademe yarışları İzmir'de başlayacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kademe yarışlarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.

Organizasyonda kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor mücadele edecek.

İlk olarak 1988 yılında Atletizm 1. Ligi adıyla yapılan organizasyon bu sene 36. kez gerçekleşecek. Ligin final kademesi 5-6 Eylül'de Bursa’da yapılacak.